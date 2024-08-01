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Tarihi Esir Takası Gerçekleşti

Tarihi Esir Takası Gerçekleşti

Batılı ülkeler ve Rusya arasında gerçekleşen tarihi bir esir takası, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organizasyonunda Ankara'da gerçekleşti. Takas kapsamında 26 kişi serbest bırakıldı ve bu, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük takas oldu. Takasın içinde üç ABD vatandaşı da bulunuyor.

01.08.2024 18:23
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Batılı ülkeler ve Rusya arasında tarihi bir esir takasının gerçekleştiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı, operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) organizasyonunda Ankara'da gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre 26 kişiyi içeren değiş tokuş, Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en büyük takas oldu.

Bir tarafta ABD, Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya, diğer tarafta da Rusya ve Belarus'un dahil olduğu takas kapsamında aralarında üç ABD vatandaşı da olan 20'den fazla esirin serbest bırakıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı gazetecilere gönderdiği bilgi notunda, operasyonun MİT’in organizasyonunda gerçekleştiğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı takas kapsamında "2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledildiğini" duyurdu.

Açıklamaya göre Almanya’da cezaevinde bulunan Rusya Dış İstihbarat Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov da takas edilen kişiler arasında.

BBC Türkçe'nin ulaştığı kaynaklara göre Rusya'nın serbest bırakması beklenen isimler arasında Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan muhabir Alsu Kurmasheva vardı.

Cumhurbaşkanlığı da Gershkovich ve Whelan'ın takasta yer aldığını doğruladı.

Açıklamada, tarafların Temmuz'da Türkiye'de bir araya gelip, süreci müzakere ettikleri kaydedildi.

Tutsaklar yedi uçak ile Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na getirildikten sonra, burada gerekli sağlık ve güvenlik kontrolleri yapılıp takas edildi.

Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tutsak takası

Ülkeler arasında büyük bir takas olacağı, günler öncesinden iki tarafta da kamuoyunda tanınan tutsakların hapishanelerden kaybolmasıyla birlikte konuşulmaya başlandı.

Takas listesinde adı geçen, ancak henüz doğrulanamayan isimler arasında Rus muhalif lider Vladimir Kara-Murza da var. Kara-Murza'nın bir arkadaşı BBC'ye, serbest kalmasının "an meselesi" olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

Ankara, Rusya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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