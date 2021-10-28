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Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı - Son Dakika

Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı

28.10.2021 15:12

Tayland'da bir çift, şehir merkezindeki bir tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdi. Çevredeki insanların şikayet etmesiyle polis tarafından basılan çift, eski sevgili olduklarını ve bir anlık ihtiraslarına yenik düştüklerini söyledi. İkili, verdikleri ifadelerinden sonra tutuklandı.

Tayland'ın Chiang Mai vilayetinde, 42 yaşındaki Sirirani ve Chalerm isimli çift, şehirde bulunan tarihi bir Budist tapınağının merdivenleri üzerinde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi.

"İHTİRASA YENİK DÜŞTÜK"

Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine çift apar topar elbiselerini giydi. Polise verdikleri ifadede, eski sevgili olduklarını söyleyen ikili, arkadaşça buluşunca ihtiraslarına yenik düşüp ilişkiye girdiklerini söyledi. İkili, savunmalarının ardından tutuklanmaktan kurtulamadı.

Tarihi tapınağın merdivenlerinde ilişkiye giren çifti yaptıkları savunma kurtaramadı

ÖZÜR DİLEDİ

Chalerm, anıtın arka kısmındaki genç kadınla merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.

Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı

Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı - Son Dakika Dünya


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