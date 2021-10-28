Tayland'ın Chiang Mai vilayetinde, 42 yaşındaki Sirirani ve Chalerm isimli çift, şehirde bulunan tarihi bir Budist tapınağının merdivenleri üzerinde gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi.
Çevredekilerin polise haber vermesi üzerine çift apar topar elbiselerini giydi. Polise verdikleri ifadede, eski sevgili olduklarını söyleyen ikili, arkadaşça buluşunca ihtiraslarına yenik düşüp ilişkiye girdiklerini söyledi. İkili, savunmalarının ardından tutuklanmaktan kurtulamadı.
Chalerm, anıtın arka kısmındaki genç kadınla merdiven üzerinde ilişkiye girdiklerinde kimsenin kendilerini görmediğini düşündüklerini, bile bile topluma saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyerek herkesten özür diledi.
Son Dakika › Dünya › Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı - Son Dakika Dünya