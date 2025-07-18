Tatar: Müzakereler Egemenlik Teyit Edilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York'a, mart ayında Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi toplantıda ortaya çıkan belirsizliklere rağmen, yapıcı, olumlu ve geleceğe yönelik bir gündemle, başlatılan girişimlerde ilerleme sağlamak amacıyla geldiğini belirterek, "Cenevre sonrasında adada yaşanan talihsiz olaylar dizisi nedeniyle derin hayal kırıklığımı ifade ettim. Bu gelişmeler, özellikle Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs'a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma veya tutuklanma korkusu yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs'ta hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum halkının iradesini yansıtan iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi bulunduğunu ifade ederek, "Eğer yeni ve resmi bir müzakere süreci başlayacaksa, bu süreç sahadaki gerçekler temelinde, taraflara eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde yaklaşan bir anlayışla yürütülmelidir" dedi. Tatar, KKTC'nin son 4 yılda yeni politikasını sağlamlaştırdığını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız" diye konuştu.

Toplantının ardından 4 geçiş kapısının açılacağını duyurmayı umduklarını ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ara bölgeyi askeri ve başka amaçlarla kullanma konusundaki ısrarının, geçiş kapılarının açılmasını engellediğini dile getirdi. Tatar, Türk tarafının bu durumu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, Guterres'in bu konuda ilerleme sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini ve GKRY'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu basit meselenin çözülemediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY lideriyle eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu'nda tekrar bir araya geleceklerini ve bir sonraki geniş formatlı gayriresmi toplantının yıl sonunda yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.