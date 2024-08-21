Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı - Son Dakika
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Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı

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Tayland'da bir adam, tuvalette 3,6 metrelik bir piton tarafından testislerinden ısırıldı. Hastaneye giderek tetanos aşısı olan adama doktorlar, yaranın ciddi olmadığını söyledi. Bu tür olaylar Tayland'da daha önce de yaşanmıştı. Güneydoğu Asya'da yaygın olan ağ pitonları bazen şehirlere sızabiliyor, bu da insan-yılan karşılaşmalarına neden oluyor.

21.08.2024 16:28  Güncelleme: 14:05
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Tayland'da tuhaf ve tehlikeli bir olay yaşandı. Thanat Thangtewanon adlı bir adam, evinin tuvaletini kullanırken büyük bir piton tarafından testislerinden ısırıldı.

Olay şöyle gelişti: Thanat tuvalete oturduğunda, aniden testislerinde keskin bir acı hissetti. Elini tuvalete soktuğunda, 3,6 metre uzunluğunda bir pitonla karşılaştı. Panik içinde yılanı çekip çıkardı ve bir tuvalet fırçasıyla ölene kadar yılana vurdu.

Thanat hemen hastaneye giderek tetanos aşısı oldu. Doktorlar yaranın ciddi olmadığını ve kısa sürede iyileşeceğini söyledi. Adam, zehirli bir yılan olmadığı için şanslı olduğunu belirtti.

Bu tür olaylar Tayland'da daha önce de yaşanmış. 2016 ve 2020 yıllarında benzer piton saldırıları kaydedilmiş.

Ağ pitonları, Güneydoğu Asya'da yaygın olarak bulunur ve bazen şehir yaşamına da sızabilirler. Bu durum, insanlarla karşılaşmalarına ve çatışmalara yol açabilir. Bu yılanlar dünyanın en büyüklerinden olup, çeşitli hayvanları hatta bazen insanları bile yiyebilirler.

Bu olay, vahşi yaşamın beklenmedik yerlerde karşımıza çıkabileceğini ve dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor.

Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı
Tayland\'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı

Güneydoğu Asya, Tayland, 3-sayfa, Dünya, Haberler.com Özel, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da bir adam, tuvalette büyük bir piton tarafından ısırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Oooo: Piton Pitonu görünce kaçmamış mı? 15 1 Yanıtla
  • Tufan zeki Ceki: İyiki koparmamış 13 1 Yanıtla
    Oğuz Özen: ?????? 0 0
  • Özgür Çelik: Bu Taylanddan bir kere iyi haber gelsin. 6 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Yeni fobimiz 6 0 Yanıtla
  • Erdal Sağ: Göze gelmiş ;) 1 0 Yanıtla

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