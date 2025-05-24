TAYLAND'da bir polis helikopterinin düştüğü ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland'ın Prachuap Khiri Khan eyaletinde eğitim uçuşu yapan 'Bell 212' helikopterinin, dün yerel saatle 13.00 sıralarında Wing 5 Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Tayland'da Polis Helikopteri Düştü: 3 Ölü - Son Dakika
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