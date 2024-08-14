Tayvan Hava Kuvvetleri, Paris Olimpiyatları\'ndan dönen sporculara F-16\'larla eşlik etti

Dünya

Tayvan Hava Kuvvetleri, Paris Olimpiyatları'ndan dönen sporcularının uçaklarına F-16'larla eşlik ettiği görüntüleri paylaştı.

Tayvan Hava Kuvvetleri, Paris Olimpiyatları'ndan dönen son Tayvanlı sporcu grubunun uçaklarını F-16'larla havada karşıladı. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Olimpiyat kahramanları zaferle evlerine döndü, F-16 savaş uçakları da onlara eşlik etti. Olimpiyat sporcularının muhteşem performansı Tayvan'ın gücünü dünyaya gösterdi. Sporcuların uluslararası sahnede sergilediği aralıksız cesaret ve kararlılığın yanı sıra hava kuvvetleri subaylarının ve askerlerin hava sahasını korumadaki çabaları ve özverileri tüm halkın gururudur" denildi. Tayvan, Paris Olimpiyatları'nda iki altın ve beş bronz olmak üzere yedi madalya kazanarak tarihinin en iyi ikinci derecesini elde etti.