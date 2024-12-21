TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e ulaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Üsküp'te Kuzey Makedonya- Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy karşıladı.
Son Dakika › Dünya › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'ya Resmi Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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