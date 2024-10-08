TDT Sağlık İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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TDT Sağlık İşbirliği Vurgusu

Bakan Memişoğlu, TDT toplantısında sağlık alanındaki işbirliklerine dikkat çekti.

08.10.2024 16:21
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SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, TDT kapsamında sağlık alanındaki işbirliklerine vurgu yaparak, hem bilimsel kapasiteyi hem de karşılıklı sağlık pazar payını artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Memişoğlu, TDT üyesi ülkelerin Türkistan coğrafyasında hem bölgeye hem de tüm dünyaya bilim ve medeniyet alanlarında yön vermiş aynı ataların torunları olduğunu söyledi.

Şuşa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Memişoğlu, "Yaşanan büyük acılara rağmen Azerbaycan, İlham Aliyev'in liderliğinde, büyük kahramanlıklarla kendi topraklarına yeniden kavuştu. Azerbaycan'ın bu mücadelesinde Türk halkı olarak bizler de her daim yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, TDT kapsamında sağlık alanındaki işbirliklerine dikkat çekerek, "Sağlık alanında yapılacak çok fazla iş var, çünkü sağlık hepimizin ortak paydasıdır. Bu durum biz politika yapıcılara çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Tüm TDT üyesi ülkelerde, vatandaşlarımızın sağlık statüsünü daha ileri taşımak için, sağlık hizmet sunumundan, sağlık altyapısının ve sağlıkta bilimselliğin geliştirilmesine, sağlık insan gücünden sağlık bilgi ve teknolojilerine çok geniş bir yelpazede iş birliği sorumlulukları ve fırsatları bizleri beklemektedir. Bu teşkilat ve toplantıların bu ülkümüz ve hedeflerimiz doğrultusunda çok iyi bir çatı ve ortam oluşturduğu kanaatindeyim. Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel kapasitemizi hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı artıracak çalışmalar için daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Kaynak: DHA

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