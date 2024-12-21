Teksas'ta Kanguru Kaçtı: Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Teksas'ta Kanguru Kaçtı: Arama Çalışmaları Sürüyor

Teksas\'ta Kanguru Kaçtı: Arama Çalışmaları Sürüyor

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ailenin kangurusu Rowdy, çitlerden atlayarak evden kaçtı. Hayvan kurtarma ekipleri Rowdy'yi bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor.

21.12.2024 11:25  Güncelleme: 11:26
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir kanguru yaşadığı evden kaçtı. Yetkililer, kanguruyu arama çalışmalarının sürdüğünü ve bölge halkının dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

ABD'nin Teksas eyaletinin County bölgesindeki hayvan kurtarma yetkilileri, bir ailenin 3 yaşındaki Rowdy isimli kangurularının çitlerden atlayarak evden kaçtığını bildirmesi üzerine harekete geçti. Aile, Rowdy isimli kanguru dışında iki kanguruya daha sahip olduklarını belirtti. Hayvan kurtarma ekipleri, Rowdy'nin en son Çarşamba günü görüldüğünü belirterek arama çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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