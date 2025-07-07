Teksas'ta Sel Felaketi: İçinde insanların bulunduğu ev sulara kapıldı - Son Dakika
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Teksas'ta Sel Felaketi: İçinde insanların bulunduğu ev sulara kapıldı

Teksas\'ta Sel Felaketi: İçinde insanların bulunduğu ev sulara kapıldı
07.07.2025 11:06
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Teksas'ta yaşanan büyük sel felaketi sırasında, bir ev aniden bastıran sel nedeniyle Guadalupe Nehri'ne doğru sürüklendi. İçinde birçok insanın bulunduğu evin suya kapıldığı anlar, çevredeki insanlar tarafından dehşetle izlendi. Selde şu ana kadar en az 80 kişi hayatını kaybetti. Selden etkilenen bölgelerden biri olan Camp Mystic adlı yaz kampında 10 çocuk kayboldu.

Teksas'ta yaşanan büyük sel felaketinde, içinde birçok insanın bulunduğu bir prefabrik ev sel sularına kapıldı. O anları izleyenler, dehşet içinde çığlık attı.

Ev, Kerr County bölgesinde aniden bastıran sel sırasında Guadalupe Nehri'ne doğru sürüklendi. Görüntülerde, evin karanlıkta hızla suya kapıldığı ve çevredeki insanların panik içinde bağırdığı görülüyor. Tanıklardan biri, "Aman Tanrım, içinde çok insan var!" diye bağırdı.

Evde kaç kişinin bulunduğu ve kurtulup kurtulamadıkları henüz bilinmiyor. Yetkililere göre, Teksas'taki bu selde şu ana kadar en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Selden etkilenen bölgelerden biri olan Camp Mystic adlı yaz kampında 10 çocuk kayboldu. Kamptan gelen görüntülerde yataklar ve oyuncakların su içinde kaldığı, araçların ise sel sularına kapıldığı görülüyor.

Kurtarma ekipleri yoğun çamur ve zorlu koşullara rağmen onlarca ceset buldu. Son 36 saatte 850'den fazla kişi kurtarıldı.

Okul bölgesi yöneticisi Bobby Templeton şöyle dedi:

"Hâlâ yakınlarını arayan aileler buraya geliyor. Bazı kişilere ulaşabildik ama hâlâ kayıplar var."

Yağış nedeniyle nehir sadece 45 dakikada tam 8 metre yükseldi. Yağmur, San Antonio çevresinde hâlâ devam ediyor ve sel uyarıları sürüyor. Yetkililer, birkaç saat içinde neredeyse bir yıllık yağmurun yağdığını ve bu yüzden selin bu kadar yıkıcı olduğunu söylüyor.

Kerville şehri yöneticisi Dalton Rice, kamplarda yüzlerce kişiyi kurtardıklarını, bazılarını ise güvenli yerlerde tuttuklarını söyledi:

"Orada kalanlara su ve yiyecek ulaştırıyoruz."

Ne yazık ki, farklı bölgelerde de ölümler yaşandı. Şu anki resmi ölü sayısı 59, ancak bu sayının artmasından endişe ediliyor.

Kayıp çocukların ailelerine bilgi verildi. Bazı aileler, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Bazı çocukların öldüğü aileleri tarafından doğrulandı. 9 yaşındaki Janie Hunt ve Renee Smajstrla'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Renee'nin akrabası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, onun son gününde arkadaşlarıyla mutlu olduğunu söyledi.

Lila Bonner'ın ailesi de kızlarının hayatını kaybettiğini duyurdu. Lila, en yakın arkadaşı Eloise Peck ile aynı evi paylaşıyordu. Eloise'in annesi, küçük kızın hayvanları çok sevdiğini ve herkesle arkadaş olduğunu söyledi.

Kampta hayatını kaybedenler arasında, kampın sahibi ve yöneticisi Dick Eastland da bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teksas'ta Sel Felaketi: İçinde insanların bulunduğu ev sulara kapıldı - Son Dakika

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