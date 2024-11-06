Telefonda seçmenle görüştüğünü söyleyen Harris kameralara fena yakalandı

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ABD, 47. başkanını seçmek için sandık başına giderken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris, taraftarlarını etkilemek için seçim gününde de boş durmadı. Bunun en güzel örneğini Kamala Harris verdi.

HARRIS'TEN SÜRPRİZ ZİYARET

Kamala Harris seçim gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne gitti. Seçim sürecindeki çabaları için çalışanlara teşekkür eden Harris, bir süre onlarla sohbet etti. Daha sonra merkeze gelen bazı çağrılara yanıt verdi.

SEÇMENLE KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPTI

Kameralar karşısında cep telefonundan birisiyle görüntülü konuşan Harris, karşısındaki kişiye, "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu. Aldığı cevap karşısında memnun olan Harris "Kullandınız ,teşekkür ederim" dedi.

TELEFONUN ÖN KAMERASININ AÇIK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Odada bir anda alkışlar koparken, telefonun karşısındaki kişinin alkışları daha iyi duyabilmesi için telefonu çevirdi. Ancak telefonda arama ekranının değil, ön kameranın açık olduğu görüldü. Trump destekçileri Harris'i dolandırıcılıkla suçladı. Harris'in kampanya ekibinden ise henüz açıklama gelmedi.