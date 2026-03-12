Terör saldırısı son anda böyle engellendi - Son Dakika
Terör saldırısı son anda böyle engellendi

Terör saldırısı son anda böyle engellendi
12.03.2026 11:15
Terör saldırısı son anda böyle engellendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef alan terör saldırısının engellendiğini açıklayarak operasyona ait görüntüler paylaştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da üst düzey bir askeri yetkiliyi hedef aldığı iddia edilen bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Operasyona ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

FSB'den yapılan açıklamada, saldırının planlama aşamasında tespit edildiği ve güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla engellendiği belirtildi. Açıklamada, saldırının hedefinde Rus ordusunda görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin bulunduğu ifade edildi.

PATLAYICI DÜZENEKLER DE KAMERADA

Servis tarafından yayımlanan görüntülerde, şüphelilerin yakalanma anları ve güvenlik güçlerinin operasyon sırasında ele geçirdiği bazı materyaller yer aldı. Görüntülerde patlayıcı düzeneklerin ve çeşitli ekipmanların incelendiği anlar da dikkat çekti.

DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ

Rus yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, saldırının arkasında kimlerin olduğuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Son Dakika Dünya Terör saldırısı son anda böyle engellendi - Son Dakika


