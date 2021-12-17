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"Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor - Son Dakika

"Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

17.12.2021 11:15
"Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"ndaki Türkiye detayı büyük dikkat çekti. Raporda Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele platformlarına aktif katkı sağladığına vurgu yapıldı. PKK terör örgütünün polis ve orduya yönelik saldırılar planladığına da yer verilen terörizm raporunda, Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ilişkin istatistiklere de yer verildi.

ABD'de, her sene hazırlanan ve ülkelere göre terör faaliyetlerinin değerlendirildiği rapor yayınlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda DAEŞ'le mücadele konusu önceki yıllarda olduğu gibi yine öne çıktı. DAEŞ'in Afrika kıtasındaki yayılımına dikkat çekilen raporda bu durumun terör ve terör kaynaklı ölümleri artırdığı belirtildi. Rapora göre, 2020 yılında terör saldırısı kaynaklı ölümler bir önceki yıla oranla yüzde 10'dan fazla arttı.

TERÖR SALDIRISI KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR

Rapora göre terör saldırısı kaynaklı ölümlerin bir önceki yıla göre 2020 yılında yüzde 10'dan fazla arttı. Raporun Türkiye kısmında ise FETÖ, DAEŞ ve PKK terör örgütlerine yer verildi. Uluslararası terörle mücadele platformlarına Türkiye'nin aktif katkı sağladığı belirtildi.

ABD'nin yayınladığı 'Terörizm 2020 Ülkeler Raporu'nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

TÜRKİYE'NİN ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ PKK'LILARA AİT İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

Avrupa genelinde mali kaynak topladığına dikkat çekilen ve PKK'nın ülkede ordu ve polise yönelik saldırılar planladığına yer verilen raporda Türkiye'nin etkisiz hale getirdiği PKK'lılara ve verdiği şehitlere ilişkin istatistikler paylaşıldı.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLAR DA RAPORDA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne de değinilen raporda FETÖ'yü Türkiye'nin "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bununla ilgili tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Terörizm 2020 Ülkeler Raporu nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor

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Son Dakika Dünya 'Terörizm 2020 Ülkeler Raporu'nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor - Son Dakika
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