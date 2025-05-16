Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar - Son Dakika
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Dünya

Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı 5 evre olarak planlandı. Örgütün son aldığı karar 3. evre olarak tanımlanırken güvenlik kaynakları silahların Irak, İran, Suriye ve Türkiye'de teslim edileceğini ifade edildi. Ayrıca 30 ile 50 kişi arasında değişen örgüt yöneticilerinin Irak'ın Süleymaniye kendinde kalacağı belirtildi.

16.05.2025 10:13
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PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından başlayan sürecin yeni detaylarına ulaşıldı. Buna göre Terörsüz Türkiye süreci 5 evre olarak planlandı, uygulamaya konuldu. Güvenlik kaynakları şu anda üçüncü evrenin içinde olunduğunu açıkladı.

İŞTE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN 5 EVRESİ

İstihbarat kaynaklarına göre; ilk evre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'taki "iç cepheyi güçlendirelim" çağrısıyla başladı, Bahçeli'nin çağrısıyla son buldu. İkinci evre İmralı'nın çağrısı, Dem Parti'nin ziyaretleri ve PKK'nın fesih kararı. İçinde bulunulan silah bırakma süreci üçüncü evre olarak tanımlanıyor. Dördüncü evre demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi olarak adlandırılırken beşinci evre ise "Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme evresi" olarak tanımlanıyor.

SİLAHLAR TÜRKİYE DAHİL 4 ÜLKEYE BIRAKILACAK

Edinilen bilgiye göre, terör örgütünün silahları bırakması için Irak, İran, Suriye ve Türkiye sahasında o coğrafyanın yapısı ve lojistiğine göre farklı mekanizmalar oluşturulacak. Dört ülkede 8-10 bin civarında terörist olduğu biliniyor. Irak'ta , hükümetle yapılan görüşmeler çerçevesinde Kandil, Metina, Zap boşaltılacak, silahlar alınacak.

SURİYE'DE DE YPG'NİN SİLAH BIRAKMASI BEKLENİYOR

Suriye'de ise Şam rejimi ile YPG arasındaki 8 maddelik anlaşmanın hayata geçirilmesi isteniyor. Teröristlerin silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları bekleniyor. Kaynaklar, "Silahlı yapı olarak kalma, özerklik taleplerinin kabul edilmesinin ihtimali yok." değerlendirmesi yapıyor.

Dikkatle yürütülen süreçte Şam yönetimiyle birlikte hareket edilecek. İran'ın da bölgedeki bu tasfiye sürecini desteklemesinin önemli olduğu vurgulanıyor. Türkiye'de ise 50-100 arasında PKK'lı terörist olduğu tahmin ediliyor. Bunlar için TSK ile istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışma yürütülecek.

ÜST KADRONUN SÜLEYMANİYE'DE KALABİLİR

30-50 kişi arasında değişen üst düzey kadro ise Irak'ta kalabilir ya da Avrupa'ya gidebilirler. Genel beklenti Süleymaniye'de kalacakları yönünde.

SİLAH BIRAKMA 4 AYDA TAMAMLANACAK

Kaynaklar, "Kesin bir tarih vermek doğru değil ama bu evrenin dört ayda tamamlanması hedefleniyor." bilgisini verdi. Silah bırakma sürecinde sahadaki durumu MİT doğrulayacak . Cumhurbaşkanı'na rapor sunacak.

HER OLUMLU ADIM YENİ EVRENİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Süreç, "Her olumlu adım yeni adımın önünü açacak" mantığıyla ilerleyecek. Üçüncü evre olumlu şekilde sürerse eş zamanlı bazı adımlar atılabilir. Hazırlıkları süren infaz yasası değişikliği bu aşamada önemli olacak. Hasta ve yaşlı mahkumların cezaevinden çıkarılması, kayyum kararlarının istisnai bir duruma getirilmesi, Öcalan'ın avukatları, ailesi ve ziyaretçilerinin İmralı'ya gidebilmeleri üzerinde duruluyor.

MECLİS 4. ADIMDA DEVREYE GİRECEK

Ardından sürecin dördüncü evresine geçilmesi planlanıyor. Bu demokratikleşme ve yasal düzenleme evresi. Bu noktada Meclis rol alacağından siyasi partiler bir araya gelmesi üzerinde duruluyor. Beşinci evre ise "Sosyoloji ve psikoloji ile bütünleşme evresi" olarak tanımlanıyor. Kaynaklar, bu bölümün "Zor uzun ve provokasyona açık olabileceği bu nedenle hassasiyetle takibi yapılacak bir evre olduğu." değerlendirmesi yapıyor.

Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, İran, Irak, Şam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şevki Sünger:
    Bu bebek katillerinin resimlerini buraya koymakla ne amaçlıyorsunuz şirin mi göstermeye çalışıyorsunuz 31 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    tiplere bak aw 26 2 Yanıtla
  • HAKAN GENCER:
    Karşılığında ne vaad ettik onuda söyleseler 21 7 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    katil sürüsüyle sırf 400 vekil için yapıldı bu şehit aileleri patlıycak 14 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    bu resimdekilerin hepsi bahcelinin kardeşi 10 4 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ak makarnalar ne düşünüyor acaba. kimleeer kimlerle diye ler neredeler. aynısı I CHP yapsa ne olurdu acaba 1 1 Yanıtla
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