Texas\'ta Sel Felaketi: 132 Ölü

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan selde yaşamını yitirenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi.

Texas eyaletinde 4 Temmuz'da başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye ulaştı. Yetkililer, selde en yüksek can kaybının olduğu Kerr bölgesinde 36'sı çocuk olmak üzere 106 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Travis bölgesinde 9, Kendall bölgesinde 8, Burnet bölgesinde 5, Williamson bölgesinde 3 ve Tom Green bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kayıp olan 101 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.