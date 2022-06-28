Henüz ölüm nedenlerine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

NY Times gazetesi 12'den fazla kişinin de canlı olarak bulunduğu ve hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu - Son Dakika

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