Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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BBC

Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu

28.06.2022 05:10
Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu

ABD'nin Texas eyaletinde bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu.

ABD'nin Texas eyaletinde bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu. Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor.

San Antonio Valisi ölü sayısını 42 olarak açıkladı.

KSAT televizyonu kamyonun, şehrin dışında demir yolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulunduğunu aktarıyor.

NY Times gazetesi 12'den fazla kişinin de canlı olarak bulunduğu ve hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkenin bu bölgedeki konsolosunun olay yerine gittiğini duyurdu.

Bakan, ölenlerin uyruklarının henüz net olmadığını da açıkladı.

San Antonio Meksika sınırına 250 kilometre mesafede bulunuyor.

Bölgede sıcaklıkların Haziran değerlerinin çok üzerinde rekor seviyede seyrettiği kaydedildi.

Soruşturmayı ABD İç Güvenlik Kurumu'nun yürütmesi bekleniyor.

Henüz ölüm nedenlerine ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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