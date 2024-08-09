Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan\'da Türk ve Pakistanlı işadamlarıyla bir araya geldi

Dünya

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın Karaiçi kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Bolat temasları kapsamında yaptığı açıklamada, "Pakistan temaslarımızın ikinci gününde Karaçi'deyiz. Karaçi temaslarımızın başlangıcında, Pakistan Ticaret Bakanı Sayın Jam Kamal Khan ile birlikte Türk ve Pakistanlı işadamları ile bir araya geldik. Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara yükseltmek için gerekli adımları, karşılıklı yatırımları artıracak ilave enstrümanları ve Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde bir araya gelerek bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeleri için yapılabilecek iş birliği fırsatlarını ele aldık. Türkiye ve Pakistan ekonomik ilişkilerinde çok daha güçlü işbirliği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.