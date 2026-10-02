Tiflis'te Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika
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Tiflis'te Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı

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Tiflis\'te Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalandı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüşerek Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı. Tekin, anlaşmanın iş birliğine ivme kazandıracağını ve dostluk bağlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Tekin, "Dostluk ve iyi komşuluk temelinde gelişen Türkiye–Gürcistan ilişkilerini, stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun biçimde her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Bugün imzaladığımız Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına ve halklarımız arasındaki dostluk bağlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ev sahipliği ve heyetimize gösterdiği yakın ilgi için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyor, anlaşmamızın her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Milli Eğitim BakanıYusuf TekinGürcistanPolitikaTürkiyeTiflisEğitimDünyaSon Dakika

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