Times Meydanı'nda Silahlı Saldırı - Son Dakika
Times Meydanı'nda Silahlı Saldırı

Times Meydanı\'nda Silahlı Saldırı
09.08.2025 13:49
New York'ta Times Meydanı'nda düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda West 44'üncü Sokak ile Seventh Avenue'nin kesiştiği yerde silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, yerel saatle 01.20 civarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Times Meydanı, New York, Son Dakika

