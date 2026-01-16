Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Tokyo'da elektrik kesilince ulaşım felç oldu! Binlerce kişi istasyonda sıkıştı

16.01.2026 09:38
Tokyo'da trafoda çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi, metro seferlerini durdurdu. Binlerce yolcu istasyonda mahsur kalırken bazı yolcular da raylar üzerinden tahliye edildi. Ulaşımı kaosa sürükleyen aksaklığın ardından seferler yeniden başladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir demiryolu hattında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle metro seferleri aksadı, binlerce kişi istasyonda sıkıştı. Şehrin en yoğun kullanılan hatları arasında yer alan East Japan Railway'e ait Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında seferler tamamen durduruldu.

TRAFONUN BULUNDUĞU BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

Japonya kamu yayıncısı NHK'nin aktardığı bilgilere göre, her iki hattın da durakladığı Tamachi İstasyonu yakınlarında, sabah 08.00'den kısa süre önce raylar üzerinde bir yangın ihbarı yapıldı. Alevlerin, ray bölgesindeki bir transformatörden yükseldiği ve yaklaşık 30 dakika içinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

YOLCULAR RAYLAR ÜZERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

NTV televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Keihin-Tohoku hattında iki istasyon arasında kalan bir trenden yolcuların indirildiği görüldü. Yolcuların, itfaiye ekipleri ve demiryolu görevlilerinin yardımıyla raylar üzerinden yürüyerek tahliye edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanan kaosa yol açan Yamanote seferleri yeniden başladı.

09:38
