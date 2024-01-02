 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokyo'ya İniş Yapan Uçakta Yangın Çıktı, Tüm Yolcular Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Tokyo'ya İniş Yapan Uçakta Yangın Çıktı, Tüm Yolcular Kurtuldu

516 sayılı uçuşun yolcuları, Tokyo’ya iniş sırasında önce çarpışmanın şokunu yaşadı. Ardından da kabini kaplayan sıcaklık ve dumanın paniği başladı. Hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilen yüzlerce kişi hayatta kalma içgüdüsüyle acil çıkışlara yöneldi. Tüm bunların yaşandığı uçak içindeki mürettebat dahil 379 kişinin tamamının kurtulmuş olması olağanüstü bir başarı. Uzmanlara göre eksiksiz bir tahliye operasyonu ile birleşen teknoloji, alev topuna dönen uçaktan herkesin kurtulabilmesini sağladı.

Tokyo\'ya İniş Yapan Uçakta Yangın Çıktı, Tüm Yolcular Kurtuldu
02.01.2024 - 23:25,
Abone Ol

516 sayılı uçuşun yolcuları, Tokyo’ya iniş sırasında önce çarpışmanın şokunu yaşadı.

Ardından da kabini kaplayan sıcaklık ve dumanın paniği başladı.

Hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilen yüzlerce kişi hayatta kalma içgüdüsüyle acil çıkışlara yöneldi.

Tüm bunların yaşandığı uçak içindeki mürettebat dahil 379 kişinin tamamının kurtulmuş olması olağanüstü bir başarı.

Uzmanlara göre eksiksiz bir tahliye operasyonu ile birleşen teknoloji, alev topuna dönen uçaktan herkesin kurtulabilmesini sağladı.

Olayın hemen sonrası çekilen görütülerde kaçış kaydırağı kullanılarak yapılan tahliye operasyonu sırasında bir panik dikkat çekmiyor.

Bununla birlikte, hiç kimsenin kabin bagajını yanına almaya çalışmadığı da fark ediliyor. Bu durum, böyle tahliyelerde, şişe ağzı denilen tıkanmaya neden olabiliyor.

BBC’ye konuşan havacılık uzmanı Alex Macheras, kazadan sonraki hayati önemdeki birkaç dakikada mürettebatın ders niteliğinde bir tahliyeyi hayata geçirdiğini söylüyor.

Yangının, ilk 90 saniyede “belli bir alanda sınırlı kalması” da herkesin tahliyesi için bir zaman aralığı sağladı.

Macheras, mürettebatın alevlerin hareketini iyi değerlendirdiğini ve tüm acil çıkışları açmamış olmalarının önemli olduğunun da altını çiziyor.

Airbus’ın A350 tipi uçağı, kompozit karbon fiber malzemeyle yapılan ilk ticari jetlerden biri. Uçağın ilk çarpışma ve sonrasındaki yangına karşı iyi dayandığı görülüyor.

Uçakta bulunan Yamake soyadlı bir yolcu, tüm kaosa karşın herkesin beş dakika içinde dışarı çıkarıldığını anlattı.

Yamake “10 ila 15 dakika içinde alevler uçağı sarmıştı” dedi.

28 yaşındaki yolcu Tsubasa Sawada ise “Sadece mucize olduğunu söyleyebilirim, hepimiz ölebilirdik” şeklinde konuştu.

Tüm yangının söndürülmesi birkaç saat sürdü. Uçaktaki 14 yolcu hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı.

Japon Havayolları uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağında beş kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Tokyo, Kurtarma, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokyo'ya İniş Yapan Uçakta Yangın Çıktı, Tüm Yolcular Kurtuldu - Son Dakika

BBC

00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25
TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li Meclis Üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisindeki genç kızın intihar girişimi ve cinsel istismar iddiası
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'ye suikast düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 00:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tokyo'ya İniş Yapan Uçakta Yangın Çıktı, Tüm Yolcular Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement