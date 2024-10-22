Toledo'ya 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Toledo'ya 20 Yıl Hapis Cezası

Toledo\'ya 20 Yıl Hapis Cezası

Peru'da eski Cumhurbaşkanı Toledo, yolsuzluk nedeniyle 20 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

22.10.2024 09:27
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Peru'da bir mahkeme eski Cumhurbaşkanı Alejandro Toledo'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 20 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Savcılar, Toledo'nun ülkenin güneyinde bir yol yapımı ihalesini alan Brezilyalı bir inşaat şirketinden 35 milyon dolar aldığını iddia etti.

78 yaşındaki Toledo 2001-2006 arasında iktidardaydı.

Toledo, beş yıl önce yıllarca yaşayıp, çalıştığı ABD'nin California eyaletinde gözaltına alınmış ve geçen yıl Peru'ya iade edilmişti.

Brezilyalı şirket Odebrecht, Latin Amerika ülkelerinde ve ABD'de kamu ihaleleri alabilmek için milyonlarca dolar rüşvet dağıttığını kabul etmişti.

Yargıç Ines Rojas Peruluların cumhurbaşkanları olarak "kamu harcamalarını yönetmek ve kaynakların korunması ve doğru kullanılması için Toledo'ya güvendiklerini" söyledi.

Yargıç, Toledo'nun bunun yerine "devleti dolandırdığını" belirtti.

Associated Press haber ajansı hakkındaki iddiaları reddeden Toledo'nın duruşma sırasında sıklıkla sırıttığını ve özellikle de yargıç konuşurken kahkaha attığını bildirdi.

2019'da eski Peru Cumhurbaşkanı Alan Garcia, adını Novonor olarak değiştiren Odebrecht şirketiyle ilgili rüşvet iddiaları nedeniyle polis evine geldiğinde kendisini vurmuştu.

İki eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski ve Ollanta Humala da Odebrecht davası kapsamında soruşturuluyor.

Kaynak: BBC

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