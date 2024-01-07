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Toronto'da Mert Sözdinler ve bir kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Toronto'da Mert Sözdinler ve bir kadın ölü bulundu

Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Sözdinler ve kimliği açıklanmayan bir kadın, bir dairede ölü bulundu. Toronto Polis Teşkilatı, ölü bulunan kadının, Sözdinler'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tahmin ediyor. Sözdinler'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için kuzeni tarafından sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Toronto\'da Mert Sözdinler ve bir kadın ölü bulundu
07.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:29
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Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto'da yaşayan 28 yaşındaki Mert Sözdinler ve kimliği açıklanmayan bir kadın, bir dairede ölü bulundu. Toronto Polis Teşkilatı, ölü bulunan kadının, Sözdinler'i öldürdükten sonra intihar ettiğini tahmin ediyor.

Toronto Polis Teşkilatı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Toronto Polis Teşkilatı bir cinayet soruşturması hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Polis, 2 Ocak 2024 Salı günü saat 08.19'da Bathurst Caddesi ve Baycrest Avenue bölgesindeki bir konuttan gelen ihbarı değerlendirmiştir. Polis, bir yerleşim yerinde ölmüş bir erkek ve ölmüş bir kadın buldu, erkek ve kadın birbirlerini tanıyorlardı, erkeğin vücudunda travma belirtileri vardı. Kurbanın 28 yaşında, Toronto'da yaşayan Mert Sözdinler olduğu tespit edilmiştir. Cinayet masası müfettişleri ölümlerden kadının sorumlu olduğuna inanmaktadır" denildi. Polis, Sözdinler'i tanıyanlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Ayrıca Sözdinler'in cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için kuzeni olduğunu ifade eden bir kişi tarafından sosyal medyada kampanya da başlatıldı.

Kaynak: DHA
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