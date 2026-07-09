Tren Görevlisine Saldırı: 10 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tren Görevlisine Saldırı: 10 Yıl Hapis

09.07.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da tren görevlisi Serkan Çalar'ı öldüren Ioanni V. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: İlhan Baba

(LUDWİGSBURG)- Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bilet kontrolü sırasında tren görevlisi Serkan Çalar'a saldırarak ölümüne neden olan 26 yaşındaki Ioanni V., "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalar'ın ailesi kararı yetersiz bularak temyize gideceklerini açıkladı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde tren görevlisi Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan sanık Ioanni V. hakkında karar çıktı. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi, 26 yaşındaki sanığı "ölümle sonuçlanan yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Olay, şubat ayında Landstuhl yakınlarında seyir halindeki bölgesel trende meydana geldi. Mahkeme kayıtlarına göre sanık Ioanni V., bileti olmadığı gerekçesiyle kendisini kontrol eden tren görevlisi Serkan Çalar ile tartıştı. Kimliğini göstermeyi reddeden ve saldırgan davranışlar sergileyen sanık, Çalar'ın trenden inmesini istemesi üzerine kavga çıkardı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sanığın 36 yaşındaki Çalar'a arka arkaya yumruk attığı görüldü. Ağır yaralanan Çalar, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan ve bekar yaşayan Çalar'ın ölümü Almanya'da büyük yankı uyandırırken, trenlerde güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu.

Sanık Ioanni V., suçlamaların bir bölümünü kabul ederek olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Öldürme kastı olmadığını savunan sanık, kontrolünü kaybettiği bir anda hareket ettiğini belirterek Çalar'ın ailesinden özür diledi.

Savcılık, saldırının "anlamsız bir öfke patlaması" olduğunu belirterek 12 yıl hapis cezası talep etmişti. Çalar ailesinin avukatı da sanığın daha ağır bir cezaya çarptırılması gerektiğini savunarak kararın temyize götürüleceğini açıkladı. Aile, olayın "kasten öldürme" kapsamında değerlendirilmesini talep etmişti. Mahkemenin verdiği 10 yıllık hapis cezası ise henüz kesinleşmedi. Ludwigsburg'da düzenlenen Serkan'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katılmıştı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Cinayet, Ulaşım, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tren Görevlisine Saldırı: 10 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:14:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tren Görevlisine Saldırı: 10 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.