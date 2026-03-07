Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Trump, üç gün içinde İran donanmasına ait 42 geminin vurulduğunu söyledi.

TRUMP: İRAN'IN ORDULARINI, LİDERLERİNİ YOK ETTİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Latin Amerika ülkelerinin liderlerini ağırladı. Trump zirvede, İran'a yönelik saldırıların son bilançosunu açıkladı. Önceki açıklamasında, İran'ın bugün çok sert bir şekilde vurulacağını söyleyen Trump, İran'ın donanmalarını yok ettiklerini söyledi. Trump, "Orduları, donanmaları ve liderleri artık yok. Üç gün içinde İran donanmasına ait 42 gemiyi vurduk." diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ TÜM DÜNYA İÇİN HİZMETTİR"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İran'da çok iyi gidiyoruz, 10 üzerinden 15! Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı. Aslında bu savaş tüm dünya için iyilik. Bana militarist diyorlar.Sekiz savaşı bitiren benim. Yaptığımız şey sadece Orta Doğu için değil, İran'daki son derece tehlikeli katillere karşı tüm dünya için bir hizmettir."

"EĞER BİZDEN İSTERSENİZ FÜZE KULLANABİLİRİZ"

Trump, Latin Amerika liderlerine hitabı sırasında ülkelerdeki güvenlik sorunlarına değinerek, "İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz" dedi. Trump, Batı Yarımküre'deki "kartelleri ortadan kaldırmak" için yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmen ittifaka katıldığını açıkladı.

"KESİN ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRLER"

Öte yandan Trump gündüz yaptığı açıklamada İran'ın tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İran'ın "kötü davranışları" nedeniyle bazı bölgelerin ve insan gruplarının hedef haline gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya."

GERİLİM TIRMANIYOR

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı. Orta Doğu'da çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılar düzenlerken, bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor.

Uzmanlar, savaşın genişlemesi halinde bölgedeki çatışmaların daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.