Trump, AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi erteledi - Son Dakika
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Dünya

Trump, AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi erteledi

Trump, AB\'ye uygulanacak yüzde 50\'lik tarifeyi erteledi
26.05.2025 08:57
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Çin ile karşılıklı olarak gümrük vergilerini düşürme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği için de benzer bir karar aldı. 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurdu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Von der Leyen'in 1 Haziran olarak belirlenen yüzde 50'lik tarife için ek süre talebinde bulunduğunu aktaran Trump, bu talep üzerine son tarihi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini kaydetti.

Trump, AB ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin hızla başlayacağını belirten von der Leyen'e konuya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Von der Leyen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'la iyi bir görüşme yaptığına işaret ederek "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD'NİN AB'YE YÖNELİK EK TARİFELERİ

Trump, 23 Mayıs'ta Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, Trump'ın, ticaret müzakerelerinde AB'nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret ortaklarından gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü belirterek, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi "harekete geçirmesini" umduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, nisan ayı başında aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında tarife restleşmesi başlamış, Washington yönetimi de AB ve diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün erteleme kararı almıştı.

ABD'nin AB'ye yönelik ek tariflere verdiği 90 günlük süre 9 Temmuz'da sona erecek.

ÇİN'LE DE GÜMRÜK VERGİLERİNİ ERTELEMİŞTİ

ABD-Çin ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı gümrük vergileri nedeniyle gerilmişti. Trump 25 Nisan'da, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma için Pekin'le etkin müzakere yürütüldüğünü söylemişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Cenevre'de Çin heyetiyle görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemişti. Bessent, Çin'le 90 günlük bir duraklama ve gümrük vergisi seviyelerinin önemli ölçüde aşağı çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Çin ve ABD'nin ayrışma istemediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump, AB'ye uygulanacak yüzde 50'lik tarifeyi erteledi - Son Dakika

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