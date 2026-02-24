Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak - Son Dakika
Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak

Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak
24.02.2026 08:25
ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddialarını yalanladı. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirtti. İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak orduyu yöneteceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 'İran'la savaşa karşı olduğu' yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ilgili haberlere yanıt verdi. Trump, 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddia edilen Caine için, "Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır" ifadelerini kullandı.

İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini kaydeden Trump, "General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Dünya, Medya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump: Anlaşma olmasını tercih ederim ama olmazsa İran ve halkı için kötü bir gün olacak - Son Dakika
