Trump azılı mahkumları "para karşılığı" yabancı ülkelere gönderecek - Son Dakika
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Dünya

Trump azılı mahkumları "para karşılığı" yabancı ülkelere gönderecek

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Düzensiz göçmenlere yönelik politikalarıyla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, hapishanelerdeki azılı suçluları "küçük bir ücret" karşılığında yabancı ülkelere göndermeye hazırlanıyor.

28.01.2025 10:48
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ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Partililer için düzenlenen konferansa katıldı. NBC'de yer alan habere göre,Trump burada yaptığı konuşmada, maliyet tasarrufu önlemi olarak hapishanelerdeki mahkumları "küçük bir ücret" karşılığında yabancı ülkelere göndermeyi planladığını açıkladı.

"KÜÇÜK BİR ÜCRET KARŞILIĞINDA GÖNDERECEĞİZ"

"Birden çok kez tutuklanmışlarsa ve çok sayıda suça karışmışlarsa, onları ülkemizden çıkarmak istiyorum" diyen Trump, "Onları ülkemizden cehenneme göndermek için umarım onay alırız. Onların yabancı bir ülkeye gönderilmelerine ve küçük bir ücret karşılığı bakılmalarına izin verin. Onlara burada bakmamız çok daha maliyetli oluyor" dedi.

"SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ ELDE EDİYORLAR"

Suçluların başka bir ülkeye gönderilmesinin suç oranlarını azaltacağını belirten Trump, "İnsanları karşıdan gelen metro trenlerine itmek, beyzbol sopasıyla kafalarına vurmak, yaşlı kadınların suratına yumruk atmak, bayıltmak ve çantalarını çalmak" gibi iğrenç suçlara karışan bu insanlardan bazılar 30, 35 kez hatta ve hatta 41, 42 kez tutuklanıyor. Ancak salındıklarında yeniden suç işliyorlar, adeta suç işlemekte özgür oluyorlar" dedi.

İNGİLTERE DE MAHKUMLARI AMERİKA'YA GÖNDERİYORDU

Trump'ın bu açıklaması akıllara, 18. yüzyıl başlarında İngiltere'nin mahkumları Amerikan kolonilerine göndermesini getirdi. Amerikan devrimi sonrası kıtaya mahkum göndermeye son veren İngiltere, daha sonraki süreçte mahkumları Avustralya'ya göndermişti.

ABD-KOLOMBİYA KRİZİNE NEDEN OLMUŞTU

Diğer taraftan Trump, düzensiz göçmenleri ABD uçağıyla Kolombiya'ya göndermiş, Kolombiya ise uçağın inişine izin vermemişti. Bu durum kısa süreli bir krize neden olmuştu. Kolombiya Başkanı Gustavo Petro ve ABD Başkanı Trump arasında süren tehditler sonrasında kriz Kolombiya'nın geri adım atmasıyla son bulmuştu.

Trump azılı mahkumları "para karşılığı" yabancı ülkelere gönderecek

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Son Dakika Dünya Trump azılı mahkumları 'para karşılığı' yabancı ülkelere gönderecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Akay kayhan:
    aha Türkiye talip olur işin içinde para varsa 40 5 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    en dogruaunu yapiyor azgin bir toplulugu ya idamla yada gondereeek kurtulursun insallah bizdede ayni olur 28 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Haaah!! Yükselen enflasyona kaynak bulundu. Hepimize hayırlı olsun!! 26 1 Yanıtla
  • Levent Kale:
    göndersin hemen alırız :) 21 3 Yanıtla
  • Mustafa Balli:
    Birazını da bizim bu tarafa yolla 18 4 Yanıtla
  • S. G:
    Bize gondersin, biz para almadanda bakariz onlara. 17 1 Yanıtla
  • nihat karayel:
    Akıllı adam 14 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    hapishane lerimiz dolu malesef. ama sen gönder biz bi çaresine bakarız evelallah 7 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Eyvahhh Yandık desene!!! 6 1 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Alkatras Hapishanesini Aç Karahanlı Sadakatını Takdir ediyor Truuuup?? 6 0 Yanıtla
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