Trump, Bombardier uçaklarının ABD\'de satışının durdurulacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Kanadalı uçak firması Bombardier'in ürünleri artık ABD'de satılmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier uçaklarının ABD'de satışının durdurulacağını belirterek, "Pazarımızı istiyorlarsa burada üretim yapmak ve Amerika'yı kumbara olarak görmekten vazgeçmek zorundalar" ifadelerini kullandı.