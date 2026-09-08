Trump, Bombardier uçaklarının ABD'de satışının durdurulacağını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ürünlerinin artık ABD'de satılmayacağını duyurdu. Trump, pazarı istiyorlarsa ABD'de üretim yapmaları ve ülkeyi kumbara olarak görmekten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Kanadalı uçak firması Bombardier'in ürünleri artık ABD'de satılmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier uçaklarının ABD'de satışının durdurulacağını belirterek, "Pazarımızı istiyorlarsa burada üretim yapmak ve Amerika'yı kumbara olarak görmekten vazgeçmek zorundalar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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