ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük dalga yakında geliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'a yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Dünyanın en büyük ordusuna sahip olduklarını söyleyen Trump, "Onları perişan ediyoruz. Bence işler çok iyi gidiyor. Onlara sert darbeler indirmeye henüz başlamadık bile, büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor. İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin evde kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın ne kadar süreceği sorusuna, "Çok uzun sürmesini istemiyorum. Her zaman dört hafta süreceğini düşünmüştüm ve biraz da programın önündeyiz" yanıtını verdi.

'İRAN'IN SALDIRILARI BİZİ ŞAŞIRTTI'

İran'ın bölgedeki adımlarına da değinen Trump, Tahran yönetiminin Arap ülkelerine yönelik saldırılarından Washington'ın da şaşkınlık duyduğunu belirtti. Trump, Arap liderlerini tanıdığını sert ve zeki olduklarını kaydederek, "İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına şaşırdık ve onlara bu saldırıları püskürtebileceğimizi söyledik. Ama onlar savaşı istiyor ve şu anda buna katılıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer tehdidinin uzun zamandır bölgede büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Trump, "Bu nedenle asla barış olamazdı" diye konuştu.

'LİDERİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Trump, İran'daki siyasi geleceğe ilişkin ise liderlik konusunda belirsizlik olduğunu savunarak, "İran'da liderin kim olduğunu ya da kimi seçeceklerini bilmiyoruz. Belki şanslı olurlar ve ne yaptıklarını bilen birini bulurlar. Hepsini tek bir yerde toplayarak biraz kibirlendiler. Tespit edilemez olduklarını sandılar. Tespit edilemez değillerdi. Buna çok şaşırdık. 49 İranlı lideri öldürdük. Bunlar liderlerdi ve bazıları da değerlendiriliyordu. Ancak kırktan fazla lider öldürüldüğü için, ülkeyi kimin yönettiğini bilmiyoruz. Onlar da kimin yönettiğini bilmiyorlar" açıklamasında bulundu.

Ekibinin İranlılarla müzakere etmeye çalıştığını ancak İranlılarla anlaşma yapamadıklarını dile getiren Trump, İranlıların uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermeyi kabul etmediklerini aktardı. Trump, "Ellerinde o kadar çok zenginleştirilmiş madde vardı. Orada yeniden zenginleştirme yapmayı düşündüler" dedi.

Trump, askeri harekatıyla ilgili olarak da "İran'la başa çıkmanın yolu budur. Son görüşmelerde istediğimiz şeyi vermeye yanaşmadılar, vermeleri gerekirdi" ifadesini kullandı.