Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Gazze Barış Kurulu\'nda kurucu üye olmaya davet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi.
Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.
Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderdiğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." dedi.
Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.
Barış Kurulu'nun altında yer alan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:
Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı, Nickolay Mladenov ise Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı.
Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.
İstikrar gücünün ise en az üç ülkeden oluşması bekleniyor. Ülkeler arasında, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in olacağı iddialar arasındaydı. Bu gücün 2027 sonuna kadar Gazze'de görev yapacağı açıklanmıştı.
Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin başında Filistinli Bakan Ali Şaat'ın olduğu da resmi olarak açıklandı.
