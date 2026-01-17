Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Gazze Barış Kurulu\'nda kurucu üye olmaya davet etti
17.01.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti. Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi.

BAKAN FİDAN DA BARIŞ KURULU'NDA

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.

TRUMP, ERDOĞAN'I DAVET ETTİ

Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderdiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." dedi.

"BARIŞ KURULU" ÜYELERİ AÇIKLANDI

Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.

  • ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
  • ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
  • Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner
  • Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair
  • Apollo Grubu Başkanı ABD'li milyarder Marc Rowan
  • Hindistan - ABD vatandaşı iş insanı, eski Mastercard CEO'su Ajay Banga
  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel

YÜRÜTME KURULU

Barış Kurulu'nun altında yer alan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

  • Steve Witkoff
  • Jared Kushner
  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
  • Katarlı diplomat Ali Al-Havadi
  • Mısır istihbarat şefi General Hassan Rashad
  • Tony Blair
  • Marc Rowan
  • Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Haşimi
  • Bulgaristanlı eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov
  • Güney Kıbrıslı - İsrailli iş insanı Yakir Gabay
  • Eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ

Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı, Nickolay Mladenov ise Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı.

Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.

İstikrar gücünün ise en az üç ülkeden oluşması bekleniyor. Ülkeler arasında, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in olacağı iddialar arasındaydı. Bu gücün 2027 sonuna kadar Gazze'de görev yapacağı açıklanmıştı.

Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin başında Filistinli Bakan Ali Şaat'ın olduğu da resmi olarak açıklandı.

Donald Trump, Hakan Fidan, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti - Son Dakika

Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Mert Günok’tan genç Beytullah’a forma jesti Mert Günok'tan genç Beytullah'a forma jesti
Arnavutköy’de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç Arnavutköy'de araçta bulunan cesedin sırrı çözüldü, cinayetin her detayı korkunç
Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı, komşuları güçlükle dışarı çıkardı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Serdal Adalı’dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması: O çizgiye inilirse gider
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:51
Teklif yapıldı En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
15:49
Kamçatka’da buzul çağını aratmayan görüntüler Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
12:49
Bakan Tekin’den muhalefete çok sert “Fuhuş“ göndermesi
Bakan Tekin'den muhalefete çok sert "Fuhuş" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 16:22:40. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.