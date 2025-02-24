Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti - Son Dakika
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Dünya

Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıyan son bombası Polonya'yı ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Duda'yı 1,5 saat kapıda bekletip Beyaz Saray'da yalnızca 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Trump'ın bu hareketin ardından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

24.02.2025 09:03
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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. Trajik anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıdı.

DUDA'YA SERT ELEŞTİRİLER

Polonya kamuoyunda gündem olan görüntüler "trajik" bulunurken ülkenin imajını çizdiği belirtilen Duda'ya sert eleştiriler yükseldi.

TRUMP DUDA'YI "HARİKA BİR DOST" OLARAK GÖRÜYOR

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafın yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.

Trump, Duda\'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Polonya, Dünya, Duda, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bülent C.:
    Polonya silah alacağım diye 1,5 saat beklemiş. Trump ta silah satacağım diye harika bir insan demiş. Polonya halkı tabiki eleştirecek. Gelin bize size daha uygun fiyata peşin fiyatına taksitle İHA ve SİHA verelim. 64 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Herkesi böcek gibi gören İTrail uşağı Turp. 59 1 Yanıtla
  • beyinsiz japon:
    Lan bu manyak deliligemi vuruyo yoksa gercektenmi deli anlamadim 51 0 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    evet görüyorsunuz Polonya'nın durumunu işte Türkiye 20 sene önce de böyleydi el pençe divan durudu batının önünde anlatmaya gerek yok 30 10 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bize mermi zamanında mermi vermiyenler buyrun size siha satalım Bizim gönlümüz bol 10 3 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    ecevitin clinton karşısında çaresizliği aklıma geldi 8 1 Yanıtla
  • Yildiray:
    herkes koysa tepkiyi yalama olmasa yola gelecek de iştee 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    netenyahuyu hiç bekletmedi kapida onu bekledi sarı fini ama 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bakdın gelmiyor geri dön ülkene ..çizmiş seni 2 0 Yanıtla
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