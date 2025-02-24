Trump, Duda\'yı 1,5 saat kapısında bekletti

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı 10 dakika süren görüşme için 1,5 saat kapıda bekletti. Trajik anlar Beyaz Saray'ın güvenlik kamerasına yansıdı.
Polonya kamuoyunda gündem olan görüntüler "trajik" bulunurken ülkenin imajını çizdiği belirtilen Duda'ya sert eleştiriler yükseldi.
Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafın yer aldığı açıklamada, Trump ve Duda'nın ABD ile Polonya arasındaki "yakın ittifakı" teyit ettikleri vurgulandı.
Açıklamada, Trump'ın toplantıdaki konuşması sırasında Duda'yı "harika bir adam ve harika bir dost" olarak nitelendirdiği ve "Polonya'nın savunma harcamalarını artırması" dolayısıyla övgüde bulunduğu aktarıldı.
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