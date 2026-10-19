Trump, Fransa\'yı göçmenlerin ele geçirdiğini savunarak sınırlarını kapatmasını istedi

Trump, Fransa'yı göçmenlerin ele geçirdiğini savunarak sınırlarını kapatmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilerle ilgili sanal medya paylaşımında, göçmenlerin ülkeyi ele geçirdiğini ileri sürdü. Trump, Fransa'nın kontrolü yitirdiğini belirterek sınırların derhal kapatılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki gösterilere ilişkin paylaşımda bulunarak, "Göçmenler, Fransa'yı ele geçirdi. Sınırlarını derhal kapatmalılar" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da devam eden gösteriler hakkında sanal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Fransa'nın kontrolü kaybettiğini savunarak, "Göçmenler, Fransa'yı ele geçirdi. Sınırlarını derhal kapatmalılar" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: DHA
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