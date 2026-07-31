Trump: Gazze\'de Hamas\'ın tamamen silahsızlandırılması için anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması için Barış Kurulu tarafından 'tarihi' bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, silahsızlanma süreci tamamlandığında İsrail güçlerinin bölgeden çekileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki Hamas ve diğer tüm silahlı grupların tamamen silahsızlandırılması amacıyla Barış Kurulu tarafından tarihi bir anlaşmaya varıldığını bildirdi. Söz konusu anlaşmayı kalıcı barış ve güvenlik yolunda önemli bir adım olarak nitelendiren Trump, bu gelişmenin Gazze'nin Filistin halkına hizmet edecek yeni bir hükümet tarafından yönetilmesi için kritik bir aşama olduğunu kaydetti.

Anlaşmayı Gazze barış planının uygulanmasında önemli bir kilometre taşı olarak tanımlayan Trump, sürecin dikkatle yapılandırılmış aşamalar halinde yürütüleceğini aktardı. Trump sürece ilişkin, "Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'nin sakinleri ile komşuları için güvenli bir yer olmasının sorumluluğunu üstlenmek üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, MISIR VE KATAR'A TEŞEKKÜR

Gelinen noktada tarihi bir ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, anlaşmanın sağlanmasındaki ara buluculuk çabalarından dolayı Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.