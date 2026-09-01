İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı - Son Dakika
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İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı

İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri ve petrol akışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçiyor. Boğaz çok iyi durumda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın 'çökmüş bir ülke' olduğunu ileri sürerek, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı. 

"HÜRMÜZ BOĞAZI SON DERECE İYİ DURUMDA"

Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini belirten Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz. ABD önce Venezuela'da, sonra da İran'da 'çok iyi' iş çıkardı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı" diye konuştu.

İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı - Son Dakika

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