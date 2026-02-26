Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: ''Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu'' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: ''Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu''

Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: \'\'Zihinsel sorunları olan düşük IQ\'lu\'\'
26.02.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir söz düellosunda olduğu ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'ya yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. ABD Başkanı, De Niro'yu ''düşük IQ'lu ve akıl sağlığı sorunları olan'' biri olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir söz düellosu içinde olduğu ünlü Hollywood aktörü Robert De Niro'ya yönelik sert ifadelerini yeniledi. Trump, De Niro'yu hedef alan açıklamalarında "düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan" ifadeler kullanarak ünlü oyuncuyu eleştirdi.

DE NİRO'NUN ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Robert De Niro, son dönemde Trump'ın politikalarını ve ülke yönetimini eleştiren açıklamalar yaptı. Bir podcast'te ülkenin gidişatından duyduğu endişeyi dile getirerek Trump'ı "ülkeyi yok etmekle" suçladı ve dinleyicileri siyasi katılım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu daha önce de benzer açıklamalar yaparak Başkan'ı kıyasıya şekilde eleştirmişti.

TRUMP DA DOZU ARTIRDI

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda eleştiri dozunu artırarak De Niro'yu "aşırı düşük IQ'lu, akıl sağlığı sorunları olan ve ne yaptığını bilmeyen biri" olarak nitelendirdi. Ayrıca aktör için "hasta ve akıl hastası gibi görünen" ifadelerini kullandı. Trump'ın eleştirileri bu kez sadece De Niro ile sınırlı kalmadı; bazı Demokrat Kongre üyeleri ve siyasi rakipleri de hedef aldı.

UZUN SÜREN ÇEKİŞME

Trump ile De Niro arasındaki çekişme yeni değil. De Niro, daha önce Trump'ı açıkça eleştiren isimlerden biri olarak tanınıyor. 2018'de bir ödül töreninde Trump'a küfür ettiği anlar küresel medyada viral olmuştu ve Trump o dönem De Niro'yu "düşük IQ'lu" şeklinde eleştirmişti.

De Niro, geçmişte Trump'ın politikalarını eleştiren seslerden biri olarak aktif rol almış, siyasi konuşmalarda ve kampanyalarda Trump'a karşı görüşler ortaya koymuştu.

Trump'ın yeni eleştirileri ABD'de giderek kutuplaşan siyasi atmosferin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Robert De Niro, Donald Trump, Hollywood, Siyaset, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: ''Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:37:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump ile ünlü oyuncu Robert De Niro arasındaki söz düellosunda yeni raunt: ''Zihinsel sorunları olan düşük IQ'lu'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.