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Trump'ın kendisi için "zalim ve ilkesiz" diyen ablası evinde ölü bulundu - Son Dakika

Trump'ın kendisi için "zalim ve ilkesiz" diyen ablası evinde ölü bulundu

14.11.2023 08:16  - Güncelleme: 08:28

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 86 yaşındaki ablası Maryanne Trump Barry, evinde ölü bulundu. Maryanne, Trump için ''Dünyanın en tehlikeli adamı, zalim ve ilkesiz'' demişti.

Emekli yargıç ve Donald Trump'ın ablası Maryanne Trump Barry, 86 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni evinde bulunurken Maryanne, yıllar önce kardeşi hakkında ortaya çıkan ses kaydı ile hatırlanıyor.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Donald J. Trump'ın ablası olan ve hayatı boyunca onun hem koruyucusu hem de eleştirmeni olarak görev yapan eski federal yargıç Maryanne Trump Barry hayatını kaybetti. Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki evinde ölü bulunan yaşlı kadının kesin ölüm sebebi incelemelerin ardından belli olacak.

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE GÜNDEME GELDİ

The Times'ın, Trump'ların 1990'larda Donald Trump ve kardeşlerinin miras kalan servetini artırmak için şüpheli vergi planlarına giriştiğini tespit etmesi üzerine kürsüden istifa etti. The Times, Yargıç Barry'nin bu planların çoğundan yalnızca mali olarak faydalanmadığını tespit etti; aynı zamanda ailesinin eylemlerini de etkileyebilecek bir konumdaydı. O dönemde iki yıldır aktif olmayan kıdemli yargıç olarak listelenmişti. Emekli hakimlerin adli davranış kurallarına tabi olmaması nedeniyle emekliliği mahkeme soruşturmasını gündeme getirdi.

SES KAYDI HALA AKILLARDA

Maryanne ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında gizlice kaydedilen bir dizi ses kaydında kardeşi Donald hakkında sözleriyle tanındı. The Washington Post'un yayınladığı kayıtlarda, Maryanne'nin kardeşi için "Dünyanın en tehlikeli adamı, zalim ve ilkesiz" dediği öne sürüldü.

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Son Dakika Dünya Trump'ın kendisi için 'zalim ve ilkesiz' diyen ablası evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'ın kendisi için "zalim ve ilkesiz" diyen ablası evinde ölü bulundu - Son Dakika
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