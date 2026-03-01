Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat - Son Dakika
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

01.03.2026 15:03
Trump'ın İran operasyonunu Mar-a-Lago'daki kriz merkezinden takip ettiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Trump'ın arkasında yer alan harekat haritası dikkat çekerken, planlamada Körfez ülkelerindeki ABD üslerinin işaretlendiği görüldü. Haritada Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin yer almaması, operasyon sürecinde bu üslerin kullanılmadığı şeklinde değerlendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da kurulan durum odasından paylaşılan görüntüler dikkat çekti. İran'a yönelik saldırıların ilk saatlerinde oluşturulan kriz masasındaki harita, askeri planlamaya dair önemli ipuçları verdi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio Trump'ın yanında yer aldı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise görüşmeye uzaktan katıldı.

Trump'ın arkasındaki haritada dikkat çeken Türkiye detayı

HARİTADA TÜRKİYE YOK

Paylaşılan fotoğraflarda Trump'ın arkasında görülen haritada İran ve Körfez ülkeleri detaylı şekilde işaretlendi. Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki ABD üsleri ile bu üslerden kalkacak uçakların muhtemel saldırı yönleri açıkça gösterildi. Haritada Türkiye'deki İncirlik ve Kürecik üslerinin yer almaması ise dikkat çekti.

Bu durum, ABD'nin İran'a yönelik operasyon planlamasında Türkiye'den bir saldırı öngörmediği şeklinde yorumlandı. Trump, Türkiye'nin olası rolüne ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • y k y k:
    Abd, Türkiye'de ki üstleri tarım ve hayvancılık yapmak için kullanıyor, başka bir nedeni yok. 47 49 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Dostum Trump değil mi o resimde ki. hani bize taaaa ABD den gaz satan, colugmuzu çocuğumuzu yasattigimiz Amerika değil mi 31 18 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mustafa para benim değil mi istediğim yerden doğal gaz alırım İster İran’dan alırım ister Azerbaycan‘dan alırım 11 18
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ABİ VARDIR YA İYİ BAKIN BENCE OLMALI OLMASI GEREKİR YOKSA NASIL ELEŞTİRECEĞİZ REİSİ:))))) 18 30 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    reis dediğin hani şu Trump a dostum deyip, gaz alan, ve oğlunu ABD vatandaşı yapan kişi mi ? 52 35
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mustafa Erdoğan’ın hiçbir oğlu Hiçbir çocuğu ABD Vatandaşı değil Yalan atma 2 0
  • YoH null YoH null:
    boş muahbet 14 2 Yanıtla
  • opusdei opusdei:
    incirlik ve kürecik bir abd üssü değil Nato üssü.Haritada yer almaması çok doğal ve oraya saldıramazlar zaten 3 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sence laikuslarda. bunu anlayacak kapasite var mı:) 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
