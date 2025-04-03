Trump\'ın gümrük vergileri ABD\'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya ilan etti. Gümrük oranlarına tüm dünyadan sert tepkiler gelirken, küresel piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu.

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ABD BORSASINA MALİYETİ 2 TRİLYON DOLAR

Yeni gümrük vergileri en büyük darbeyi ABD borsasına indirdi. ABD borsası bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı.

DOLARDA YÜZDE 2'DEN FAZLA DÜŞÜŞ

Dolar endeksinde de yüzde 2'den fazla gerileme kaydedildi. Dolar, önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki günde 101 seviyesinin altına kadar düştü. Dolar sert gerilemesini Euro karşısında da sürdürdü. Dolar/Euro paritesi ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkıp 1,1146'ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı gerileme yaşandı. Parite, 37,83'e kadar indi.

ALTIN VE GÜMÜŞ DE KAYBETTİRDİ

Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte yeni gümrük tarifelerinden nasibini aldı. Yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybeden ons altın, 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise oynaklık çok daha yüksek oldu. Yüzde 6'ya kadar düşen ons gümüş fiyatı 32 doların altına indi.