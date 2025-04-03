ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yeni gümrük tarifelerini tüm dünyaya ilan etti. Gümrük oranlarına tüm dünyadan sert tepkiler gelirken, küresel piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu.
Yeni gümrük vergileri en büyük darbeyi ABD borsasına indirdi. ABD borsası bugün 2 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı.
Dolar endeksinde de yüzde 2'den fazla gerileme kaydedildi. Dolar, önceki gün gördüğü 104 seviyesinden iki günde 101 seviyesinin altına kadar düştü. Dolar sert gerilemesini Euro karşısında da sürdürdü. Dolar/Euro paritesi ekim ayından bu yana ilk kez 1,1 seviyesinin üzerine çıkıp 1,1146'ya kadar yükseldi. Dolar/TL paritesinde de sınırlı gerileme yaşandı. Parite, 37,83'e kadar indi.
Güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşte yeni gümrük tarifelerinden nasibini aldı. Yüzde 1,5'in üzerinde değer kaybeden ons altın, 3.054 dolardan işlem gördü. Gümüşte ise oynaklık çok daha yüksek oldu. Yüzde 6'ya kadar düşen ons gümüş fiyatı 32 doların altına indi.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil! - Son Dakika
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