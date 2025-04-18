Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi, Mehmet Öz anında müdahale etti - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi, Mehmet Öz anında müdahale etti

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ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis'teki konuşması sırasında, Doktor Mehmet Öz'ün akrabası olduğu iddia edilen bir kız çocuğu bayıldı. Baygınlık geçiren çocuğa Doktor Öz anında müdahale etti.

18.04.2025 22:36
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ABD'de Donald Trump'ın da katıldığı Doktor Mehmet Öz'ün Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde ortalık küçük bir kızın bayılması nedeniyle karıştı.

Oval Ofis'te yapılan basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump konuşurken altı yaşındaki bir kız çocuğunun bayılması nedeniyle yarıda kesildi.

MEHMET ÖZ'ÜN AKRABASI ÇIKTI

Beyaz Saray yetkilileri, "Doktor Öz'ün yemin töreninde küçük bir aile ferdi baygınlık geçirdi. Durumu iyi" açıklamasında bulundu.

ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Baygınlık geçiren çocuğa bir zamanların kalp cerrahı ve üniversite eğitimli doktoru olan Doktor Mehmet Öz anında müdahale etti. Bu arada basın toplantısına da kısa süreli bir ara verildi.

MEHMET ÖZ GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan Ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, ABD'de yemin ederek Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Mehmet Öz, İncil'e el basarak yemin etmesi de dikkat çekti.

Öz, 2022 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde ABD Senatosu için aday olmuş, ancak seçimi Demokrat rakibi John Fetterman'a karşı kaybetmişti. 2024 yılında, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump tarafından, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine aday gösterilmiş; Trump, Dr. Öz'ü aday gösterirken, onun Amerika'da herkesin en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele edeceğine inandığını belirtmişti.

Trump\'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi, Mehmet Öz anında müdahale etti
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Son Dakika Dünya Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi, Mehmet Öz anında müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • TC Umut Şentürk:
    Kendi ulkesine gelmez sanki hintli somurgeydide 35 8 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    hangi mehmet bu medya maymunu olan mı? 21 9 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu bizim sonradan fetocu olduğunu açıklayan Mehmet Öz. 20 4 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    inandınızmı hepsi tiyatro önceden planlanmış 19 3 Yanıtla
  • nihat karayel:
    ha tom ha hans ne farkeder adam abd doktoru bizene 17 2 Yanıtla
  • #halk6995:
    yav Müslüman olsa oraya getirirlermi. 13 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Bildiğimiz tipik bir mosad ajanı bunun gibileri anasınada basar 10 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    epilepsi nöbeti geçirmiştir benim çocuklarım da oldu epilepsi tedavisi görüyorlar 7 2 Yanıtla
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