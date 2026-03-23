Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

23.03.2026 15:12
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yürüttüklerini belirterek, ülkenin enerji altyapısına düzenlenecek saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini duyurdu. Bu açıklama sonrası İsrail cephesi iran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün süreyle ertelediklerini duyurdu. İran'la son iki günde verimli görüşmeler yaptıklarını ve bu nedenle erteleme kararı aldıklarını söyleyen Trump'ın aksine İran tarafı, ABD ile ne doğrudan ne de dolaylı bir görüşme yapmadıkları açıklaması yaptı.

BİRİ "MÜZAKERE DEDİ, DİĞER SALDIRI BAŞLATTI

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği İsrail cephesinden ise dikkat çeken bir hamle geldi. Trump'ın "müzakare" çıkışının ardından uzun süredir aralarında kriz olduğu söylenen İsrail ise İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu hamle, ABD ile İsrail'in arasındaki krizin derinleştiğini göler önüne serdi.

KRİZ GEÇTİĞİMİZ HAFTA PATLAK VERDİ

İsrail'in geçtiğimiz hafta İran'ın en önemli doğalgaz sahalarından biri olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na yönelik saldırılarına cevap olarak İran, Katar ve Suudi Arabistan'da bulunan petrol ve doğalgaz tesislerine saldırdı. Enerji tesislerine art arda yapılan saldırılar, enerji piyasalarını ciddi şekilde etkiledi ve fiyatların dünya genelinde artış göstermesine sebep oldu. Güney Pars Doğalgaz Sahası'nın bombalanması, ABD ve İsrail arasındaki görüş farklılıklarının en önemli göstergelerinden biri oldu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Trump, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri bu saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve Katar'ın bu saldırıyla hiçbir şekilde alakası yoktu" ifadelerini kullandı. Ancak Washington Post'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın ifadelerini yalanlayarak ABD'nin saldırıya dahil olmadığını ve İsraillilerin Washington'ı saldırı hakkında önceden bilgilendirdiğini söyledi. Washington Post'a konuşan ve ismini vermeyen yetkililer, Trump'ın askeri harekâtın İran rejimine verdiği yıkımın hayranlık verici olduğunu ancak küresel çapta yayılan felaket niteliğindeki ekonomik etkiler sebebiyle dehşet verici olduğunu söyledi.

