Trump\'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Ruwais bölgesinde bulunan ABD'ye ait THAAD anti-balistik füze bataryasına yönelik saldırının etkisi netleşmeye başladı. 1 Mart'ta İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda sistemin en kritik bileşenlerinden biri olan AN/TPY-2 radarının doğrudan isabet aldığı öne sürüldü.

Açık kaynak istihbarat (OSINT) uzmanlarının paylaştığı uydu görüntülerinde, radar sisteminin ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Böylece İran'ın Körfez bölgesinde konuşlu THAAD bataryalarından birini devre dışı bıraktığı iddia edildi.

THAAD sisteminin en pahalı ve üretimi en zor parçası olarak bilinen AN/TPY-2 radarı, konfigürasyonuna göre yaklaşık 500 milyon ila 1 milyar dolar değerinde. X-band frekansında çalışan AESA radar sistemi, balistik füzeleri fırlatma anından itibaren takip edebilme ve atmosfer dışındaki hedefleri ayırt edebilme kabiliyetiyle dünyanın en gelişmiş radarları arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 10 ton ağırlığındaki anten paneli üzerinde bulunan binlerce alıcı-verici modül sayesinde radarın 1.000 ila 2.000 kilometre menzil içinde binlerce hedefi aynı anda izleyebildiği belirtiliyor. Bu sistem, gerçek harp başlıklarını sahte hedeflerden ayırarak savunma füzelerinin doğrudan tehdide yönelmesini sağlıyor.