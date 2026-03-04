Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı

Trump\'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı
04.03.2026 07:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın 1 Mart'ta BAE'deki ABD'ye ait THAAD füze savunma sistemine saldırı düzenlediği iddia edildi; uydu görüntüleri, sistemin "gözü" olarak bilinen ve değeri 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında değişen AN/TPY-2 radarının doğrudan isabet alarak ağır hasar gördüğünü ortaya koydu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al-Ruwais bölgesinde bulunan ABD'ye ait THAAD anti-balistik füze bataryasına yönelik saldırının etkisi netleşmeye başladı. 1 Mart'ta İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda sistemin en kritik bileşenlerinden biri olan AN/TPY-2 radarının doğrudan isabet aldığı öne sürüldü.

Açık kaynak istihbarat (OSINT) uzmanlarının paylaştığı uydu görüntülerinde, radar sisteminin ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü. Böylece İran'ın Körfez bölgesinde konuşlu THAAD bataryalarından birini devre dışı bıraktığı iddia edildi.

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı

THAAD sisteminin en pahalı ve üretimi en zor parçası olarak bilinen AN/TPY-2 radarı, konfigürasyonuna göre yaklaşık 500 milyon ila 1 milyar dolar değerinde. X-band frekansında çalışan AESA radar sistemi, balistik füzeleri fırlatma anından itibaren takip edebilme ve atmosfer dışındaki hedefleri ayırt edebilme kabiliyetiyle dünyanın en gelişmiş radarları arasında gösteriliyor.

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı

Yaklaşık 10 ton ağırlığındaki anten paneli üzerinde bulunan binlerce alıcı-verici modül sayesinde radarın 1.000 ila 2.000 kilometre menzil içinde binlerce hedefi aynı anda izleyebildiği belirtiliyor. Bu sistem, gerçek harp başlıklarını sahte hedeflerden ayırarak savunma füzelerinin doğrudan tehdide yönelmesini sağlıyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
https:www.haberler.comdunyatarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi https://www.haberler.com/dunya/tarihte-bir-ilk-melania-trump-konusurken-19619296-haberi/
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
05:28
Savaşta 5. gün ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran’dan 500 füzeyle misilleme geldi
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi
05:17
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
05:06
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 07:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Fotoğraflar paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.