Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu

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2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferinin ardından, Kamala Harris ve ekibi sessizliğe büründü. Sonuçların Trump lehine gelmeye başlamasıyla seçim gecesi kutlamaları iptal edildi ve basın soruları yanıtsız bırakıldı. Kuzey Carolina, Georgia ve Pennsylvania'da zafer elde eden Trump'a karşı Harris'in Kampanya Müdürü, ekibe gönderdiği e-postada umutlu olduklarını belirtti.

06.11.2024 13:10  Güncelleme: 13:19
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Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından kamuoyundan uzaklaştı. Seçim sonuçlarının Trump lehine gelmeye başlamasıyla birlikte Harris'in ekibi planlanmış seçim gecesi kutlamalarını iptal etti ve basının sorularını yanıtsız bıraktı.

Trump'ın zaferi, kritik öneme sahip salıncak eyaletlerde elde ettiği başarılarla şekillendi. İlk olarak Kuzey Carolina'yı kazanan Trump, ardından Georgia ve Pennsylvania'daki zaferlerle başkanlığı garantiledi.

Fox News'in haberine göre, Harris'in basın sözcüsü, ekibine medya ile iletişime geçmemeleri yönünde talimat verdi. Washington DC'deki kampanya merkezinde bulunan CNN muhabiri, Harris ekibinden hiçbir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Harris'in mezun olduğu Howard Üniversitesi'ndeki destekçileri, sonuçların açıklanması sırasında endişeli bekleyişlerini sürdürdü. Bir CNN muhabiri durumu "Şu anda tek kelimeyle sessizlik hakim. Harris ekibi seçim haritasında umut verici noktalar arıyor gibi görünüyor" şeklinde özetledi.

Buna karşın, Harris'in Kampanya Müdürü Jen O'Malley Dillon, ekibe gönderdiği e-postada iyimser bir tablo çizmeye çalıştı: "270 seçici delegeye ulaşmanın yolunun Mavi Duvar eyaletlerinden geçtiğini biliyorduk ve gördüklerimizden umutluyuz" dedi.

Associated Press'in aktardığına göre, Harris kampanyası seçim gecesi etkinliğinde CNN yayınını kesti. Başkan Yardımcısı adayının Çarşamba günü bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu
Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu
Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu
Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu
Trump\'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu

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Son Dakika Dünya Trump'ın zaferi sonrası Kamala Harris ortadan kayboldu - Son Dakika

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