Trump International Oteli Önünde Elektrikli Araç Alev Aldı - Son Dakika
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Trump International Oteli Önünde Elektrikli Araç Alev Aldı

Trump International Oteli Önünde Elektrikli Araç Alev Aldı

Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde meydana gelen olayda bir elektrikli araç alev aldı. Yangında 7 kişi yaralandı. Tesla'nın sahibi Elon Musk, olayın araştırıldığını belirtti.

02.01.2025 09:38  Güncelleme: 09:39
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DONALD Turmp'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde bir araç alev aldı.

ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde elektrikli bir araç alev aldı. Las Vegas polisi, otelin önündeki aracın alev alarak patlaması nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği belirtildi.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise 'Trump International' otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını kaydetti. Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Patlayan aracın Tesla olduğu öne sürülürken Tesla'nın sahibi ve ABD'li iş insanı Elon Musk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm ekibinin olayı araştırdığını belirtti. Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını ifade eden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, bir başka mesajında ise patlamanın büyük hava fişekler ya da bomba nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump International Oteli Önünde Elektrikli Araç Alev Aldı - Son Dakika

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