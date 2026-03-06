Trump İran'a Etki Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump İran'a Etki Sağlayacak

Trump İran\'a Etki Sağlayacak
06.03.2026 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın yeni lideri üzerinde büyük etki sahibi olacağını belirtti ve saldırılara devam edeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da yeni liderin belirlenmesinde etki sahibi olacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'daki son durumu değerlendirdi. İran'a yönelik saldırıların 'başarılı' olduğunu savunan Trump, "İran yönetimi pes edecek" ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürerek, "İran'a tüm petrol ve para akışını kestik, tek kaynak olan Venezuela'dan gelen her şeyi kestik" diye konuştu.

İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soruya Trump, "Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız" yanıtını verdi.

Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini söyleyerek, oğul Hamaney'in 'yetersiz' olduğunu kaydetti. İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu aktaran Trump, "Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığı sorusunu ise Trump, 'Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. Delcy Rodriguez harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika" diye yanıtladı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump İran'a Etki Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı Katar, ülkede mahsur kalan yolcular için tahliye uçuşlarını askıya aldı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’a sorusu olay oldu Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu
MSB’den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi MSB'den düşürülen İran füzesiyle ilgili son bilgi

09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:25
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:07
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
06:13
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
04:04
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 09:12:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump İran'a Etki Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.