Trump, İran\'a Saldırıları İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, "hızla" bir anlaşmaya varılması şartıyla İran'a yönelik saldırıları iptal ettiğini söyledi.Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin kendisinden saldırıları ertelemesini istediğini belirtti.Donald Trump bir "anlaşma çerçevesi" üzerinde uzlaşıldığını, bunun Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içereceğini söyledi.Trump'ın açıklamaları, ABD medyasının Washington'ın hafta sonu İran'a yönelik yeni ve yoğun saldırılar planlıyor olabileceğini yazmasının ardından geldi.Tahran, gerilimi tırmandırmakla suçladığı ABD'ye tepki göstermiş ve 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Washington'la iş birliği yapacak herhangi bir bölge ülkesinin "savaşın alevleri içinde kalacağını" söylemişti.Öte yandan ABD hükümeti, Orta Doğu genelindeki Amerikalılara dikkatli olmaları ve bölgede "gerilim tırmanması halinde" ayrılmaya hazır olmaları çağrısında bulundu.Cumartesi günü yayımlanan güvenlik uyarısında, "Halihazırda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli davranmalı, daha yüksek düzeyde teyakkuz halinde olmalı ve uçuş iptallerine, hava sahasının dönemsel olarak kapatılmasına ve olası seyahat aksaklıklarına hazırlıklı olmalıdır" denildi.BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e daha önce konuşan çok sayıda kaynak, ABD ve İsrail'in İran'daki enerji altyapısı hedeflerine yönelik bugüne kadarki en sert bombardımanlardan birini planladığını söylemişti.Kaynakların CBS News'e verdiği bilgiye göre, bu plan 31 Temmuz'daki Trump kabine toplantısında gündeme geldi.Trump sosyal medya paylaşımında ABD'nin "İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde Askeri Dehşet, Güç ve Kudretle harekete geçmeye hazır ve tamamen donanımlı" olduğunu söyledi.Saldırının iptal edilmesinin "dünyanın gelecekteki yararı, başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için" yapıldığını ifade etti.İran, Trump'ın açıklamasına henüz yanıt vermedi.CBS News'in haberine göre Trump 31 Temmuz'daki toplantıda gazeteciler henüz odadayken "Onları [İranlıları] çok sert vuracağız. Bir noktada 'Artık buna dayanamıyoruz' diyecekler" dedi.Axios, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 1 Ağustos'ta Trump ile görüştüğünü ve olası saldırılar konusunda "endişelerini dile getirdiğini" bildirdi.Reuters da telefon görüşmesini haberleştirdi.Washington ile Tahran, savaşı durdurmayı amaçlayan ve Nisan'da ilan edilen ateşkesin Haziran'da çökmesinden bu yana karşılıklı olarak giderek tırmanan saldırılar düzenliyor.Bu hafta başında ABD, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik bir balistik füze saldırısı girişimine misilleme olarak İran'a karşı "yoğun bir saldırı dalgasını" tamamladığını açıkladı.ABD, İran limanlarını abluka altına aldı ve İran'daki noktaları bombaladı.İran ise Orta Doğu genelindeki ülkelerde bulunan ABD varlıklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi, küresel petrol taşımacılığı açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını hedef aldı.ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını 28 Şubat'ta başlatmıştı. Savaşın patlak vermesi petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalara yol açtı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .