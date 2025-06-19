Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir - Son Dakika
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Dünya

Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

Trump, İran\'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
19.06.2025 11:27
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir askeri saldırı planını onayladı ancak operasyonun başlaması için henüz kesin talimat vermediği bildirildi. Beyaz Saray'da üst düzey komutanlarıyla bir araya gelen Trump, İran'a yönelik olası bir saldırının detaylarını görüştü. Sunulan saldırı planları arasında birçok seçenek bulunuyor. Trump'ın, danışmanlarına İran'a saldırı planını onayladığını ancak henüz uygulamaya geçilmesi için son kararı vermediği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik bir askeri saldırı planını onayladığı ancak operasyonun başlaması için henüz kesin talimat vermediği bildirildi.

Çarşamba gecesi Beyaz Saray'daki Kriz Odası'nda üst düzey komutanlarıyla bir araya gelen Trump, İran'a yönelik olası bir saldırının detaylarını görüştü. Bloomberg'in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin İran'ı önümüzdeki günlerde vurabileceği ihtimali üzerine hazırlıklara başladı.

Sunulan saldırı planları arasında birçok seçenek bulunuyor. Bunlardan biri, B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın ağır koruma altındaki nükleer tesislerine 13.600 kilogramlık sığınak delici bombalar atılması.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Beerşeva'daki Soroka Hastanesi'ne füze saldırısı düzenlemesinin ardından, "İran bu saldırının bedelini ağır ödeyecek" dedi. Hastane, Perşembe günü İran tarafından hedef alınan birçok yerden biri oldu.

Trump'ın, danışmanlarına İran'a saldırı planını onayladığını ancak henüz uygulamaya geçilmesi için son kararı vermediğini söylediği ifade ediliyor.

Wall Street Journal'a göre, Trump, İran'ın Fordow nükleer zenginleştirme tesisine yönelik saldırı planlarını detaylı şekilde inceledi. Ancak nihai kararı vermeden önce, İran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek istiyor. Gazeteye göre Trump, bu saldırı planının hazır olmasının İran'ı masaya oturmaya zorlayacağını düşünüyor.

Trump yönetiminden bir yetkili, saldırı için birkaç farklı seçeneğin değerlendirildiğini ve Trump'ın aynı zamanda İsrail'in askeri planlarını da yakından izlediğini belirtti.

Trump daha önce bu konuda yaptığı açıklamada,

"Saldırabilirim de, saldırmayabilirim de"

ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 340856:
    Nah vurursun iranı. vurucak olsan 1 haftada delik deşik etti İsrail'i. vuramaz çünkü 3ncu dünya savaşı çıkar ve buna öncü olmak istemez isteyemez. çin Pakistan Rusya Kore ve en önemlisi Türkiye tetikde bekliyor merak etmeyin. 43 19 Yanıtla
  • Adam:
    Beyaz Saray'ı boşalt Donald geliyorum 31 6 Yanıtla
    Önder null:
    ustune bosalmada 0 0
  • Bayram ÖZSOY:
    korkmasan 50 kere vurmustun. bu is fal bakmaya benzemez. karsında ırak suriye libya yok. 1000lerce yıllık fars medeniyetini dize getiremezsin. rusya ve cin bu 2 devlet buna asla izin vermez. ki iktidar olmasada yuce Turk milletide buna izin vermez. 6 8 Yanıtla
  • mossi :
    trump ıda yönetenler var. 12 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    BOŞ BOŞ LAKL LAK YAPIYOR 7 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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