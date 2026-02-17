Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor - Son Dakika
Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor

Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor
17.02.2026 09:19
Trump, İran'ın müzakerelerde daha makul olmasını umuyor ve nükleer silah potansiyeline izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelerle ilgili açıklamada bulunan Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını bildirdi. Trump, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir. Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını belirten Trump, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğini vurgulayarak, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Tüm dünyada barış hakim olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Trump: İran Anlaşma Yapmak İstiyor

