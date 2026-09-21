Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump\'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu belirterek, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olabileceğini de söyleyen Trump, Tahran yönetimine yönelik askeri, ekonomik ve diplomatik seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi.

KARAR VERME AŞAMASINDA

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu Fox News'a İran ile devam eden çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran konusunda "karar verme aşamasında" olduğunu söyleyen Trump, önündeki seçenekler arasında İran'a yönelik kapsamlı askeri müdahale, ülke üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesi ve anlaşmaya varılmasının bulunduğunu belirtti. Trump, İran yönetimine hitaben "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak. Uslu dursalar iyi olur" dedi.

PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIK

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile olası bir görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi. Fox News'un aktardığına göre Trump, Pezeşkiyan ile görüşmeye "muhtemelen açık" olduğunu söyledi. Reuters da Trump'ın BM Genel Kurulu sırasında Pezeşkiyan ile görüşebileceği yönündeki açıklamalarının, İran savaşında diplomatik çözüm beklentilerini artırdığını bildirdi.

Trump'ın açıklamaları, İran ve ABD'nin karşılıklı tehditlerini sürdürdüğü ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının bölgesel gerilimi artırdığı bir dönemde geldi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

BM Genel Kurulu haftasında diplomatik temasların hızlanabileceği beklentisi petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı 21 Eylül'de 101,71 dolara, ABD tipi Batı Teksas petrolünün (WTI) fiyatı ise 98,15 dolara kadar geriledi. Reuters, fiyatların bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyelerine indiğini ve piyasalarda ABD-İran çatışmasının diplomatik yollarla hafifletilebileceği beklentisinin etkili olduğunu bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL AKIŞI SÜRÜYOR

Bölgedeki çatışmalara rağmen Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının tamamen durmadığı, Suudi Arabistan'ın boğaz üzerinden gerçekleştirdiği ihracatı artırdığı bildirildi. Küresel emtia ticareti pltaformu Kpler'in verilerine göre Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı ağustosta günlük 2,4 milyon varile kadar geriledikten sonra eylülde günlük 4 milyon varilin üzerine çıktı. 13 Eylül haftasında Hürmüz Boğazı'ndan çıkan 13 tanker toplam 34 milyon varil ham petrol taşıdı.

Buna karşılık boğazdaki görünür ticari gemi trafiği savaş öncesindeki seviyelerin altında kalmaya devam ediyor. Reuters'ın aktardığı verilere göre savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 125 büyük ticari gemi geçerken, geçen hafta sonunda takip edilebilen geçiş sayısı 12'de kaldı.