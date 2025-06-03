Trump, İran\'ın Uranyum Zenginleştirmesine İzin Vermeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanacak olası nükleer anlaşma kapsamında Tahran'ın uranyum zenginleştirme programına izin verilmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasındaki nükleer müzakere sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetimler tarafından 'uzun zaman önce durdurulmuş olması gerektiğini' belirterek, "Olası anlaşmamız kapsamında uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.